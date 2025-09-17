Salvini su San Siro: “Persi cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti”

Intervenuto su Telenord, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e tifoso del Milan) Matteo Salvini, ha parato di San Siro

Milan ed Inter hanno avuto sempre il desiderio di acquistare lo stadio di San Siro per costruirci, successivamente, un nuovo impianto nella stessa identica area. Tra le tante polemiche e dibattiti sollevati, dove son stati espressi sia pensieri positivi che pensieri negativi, ci son stati anche altrettanti rallentamenti, dovuti ai vari referendum e non. A parlare dell'argomento è stato, ai microfoni di Telenord, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e noto tifoso rossonero) Matteo Salvini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: