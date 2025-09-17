Pianeta Milan
Salvini su San Siro: “Persi cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti”

Matteo Salvini
Intervenuto su Telenord, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e tifoso del Milan) Matteo Salvini, ha parato di San Siro
Milan ed Inter hanno avuto sempre il desiderio di acquistare lo stadio di San Siro per costruirci, successivamente, un nuovo impianto nella stessa identica area. Tra le tante polemiche e dibattiti sollevati, dove son stati espressi sia pensieri positivi che pensieri negativi, ci son stati anche altrettanti rallentamenti, dovuti ai vari referendum e non. A parlare dell'argomento è stato, ai microfoni di Telenord, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (e noto tifoso rossonero) Matteo Salvini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Salvini: "San Siro? Persi 5 anni di tempo. Se non c'è trasparenza..."

"Qualcuno ha perso cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti. Adesso però ne sappiamo poco e di votare ad occhi chiusi qualcosa che non conosci in un momento di inchieste sull’edilizia, di cantieri bloccati, di arresti… Se non c’è totale trasparenza credo sia giusto non votare nulla".

Salvini ha poi proseguito: "Il progetto di anni fa prevedeva tanti interventi sociali sulle periferie. Un nuovo stadio, che a Milano serve, deve essere anche l’occasione di riqualificare un quartiere. Mi spiace per i milanesi".

