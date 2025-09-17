In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il dirigente italiano, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune parole su dei giocatori della Serie A. Tra i vari nomi, spunta anche quello di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus accostato più e più volte al Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole sul serbo:
Marino: “Vlahovic? Difficile giudicare il suo futuro. Da febbraio potrà…”
Marino su Vlahovic, accostato al Milan: "Difficile giudicare il futuro"—
"E' un giocatore che mi colpisce. Sembra un po' masochista: prima si mette contro società, pubblico e stampa. Non vuole rinnovare e ci sta, per me si potrebbe ragionare sul perché i dirigenti precedenti lo hanno fatto arrivare a scadenza. Masochista perché quando è con tutto il contesto contro tira fuori i colpi più geniali ed il rendimento migliore. Ieri sera è stato stratosferico. E' difficile giudicare il futuro, lui da febbraio potrà firmare per altri club e a quel punto quale sarà il rendimento di Vlahovic quando saprà di avere altri interessi futuri? Rischierà ancora le gambe? Sono curioso di vedere il suo atteggiamento da febbraio in poi, per ora gli faccio solo un applauso per il rendimento".
