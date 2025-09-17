Pianeta Milan
Rocchi: “Il rosso ad Allegri? Ho chiesto collaborazione davanti agli errori”

Durante il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato del rosso di Allegri col Bologna
Alessia Scataglini
Durante il solito appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato dell'episodio finito al centro delle polemiche in Milan-Bologna: il rigore di Nkunku. Che è successo? Rivediamolo assieme: l'attaccante francese Nkunku, in area di rigore , viene atterrato da Lucumì, giocatore dei felsinei. Poco dopo, Nkunku si rialza ma viene atterrato  nuovamente, questa volta da Freuler. Inizialmente Marcenaro ferma l'azione e fischia il rigore ma, subito dopo, viene richiamato dal VAR (Fabbri) per rivedere il contatto.

Al VAR, però, viene fatta vedere solamente l'immagine legata al secondo contatto, quello con Freuler, e non l'intera azione, dove Nkunku viene fermato rovinosamente da Lucumì. Il risultato? Rigore annullato e rosso per Massimiliano Allegri, che sarà assente durante la partita con l'Udinese.  Ecco, di seguito, la spiegazione di Rocchi sul rosso di Allegri:

"Ho chiesto collaborazione anche davanti agli errori. Siamo aperti ad ammettere gli errori. Ho chiesto massimo rispetto, se poi vanno fuori dalle righe prenderemo provvedimenti. Io sono uno collaborativo, ma la collaborazione si fa in due, quindi se la collaborazione arriva solo dal nostro lato non mi va bene. Saremo arbitri severi e giusti quando dall'altra parte non ci saranno comportamenti corretti".

