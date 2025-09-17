Pianeta Milan
INTERVISTE

Turci su Donnarumma: “Non va bene per Luis Enrique, ma va bene per Guardiola?”

In un'intervista ai microfoni di TMW, l'ex portiere Luigi Turci, ha parlato del trasferimento dell'ex Milan Donnarumma, ora al City
In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex portiere (ad oggi preparatore) Luigi Turci, ha parlato del trasferimento dell'ex Milan, Gianluigi Donnarumma, al Manchester City. Va ricordato che Turci, negli anni in rossonero, è stato il preparatore atletico di Donnarumma. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Turci su Donnarumma: "Luis Enrique ha fatto delle dichiarazioni paradossali"

Se il City ha preso il portiere più forte del mondo attualmente: 

"Non so se sia il migliore, sicuramente è quello che ha il profilo più unico al mondo. Classe '99, ha vinto un Europeo, la Champions facendo il Triplete, capitano della Nazionale. Messe insieme queste cose, dico che nessuno è come lui, il tempo dirà se è il migliore oggi"

Sulla scelta del Psg: 

"Se diamo per vero quello che ha detto Luis Enrique dico che ha fatto un paio di dichiarazioni paradossali. Da un lato dice che è un top come portiere e come persona ancora meglio, dall'altro che però lui cerca qualcosa di diverso. Ma se hai un top player che come persona è ancora meglio, cosa vuoi: un alieno?.

"Supponiamo che cercasse un portiere più abile in fase di possesso. Ma scusate: chi è stato l'allenatore che ha insegnato questo tipo di mentalità a livello globale? Guardiola. Allora mi chiedo: Donnarumma non va bene per Luis Enrique, ma va bene per Guardiola? Altro paradosso".

Sulle parole di Campos, legate all'aspetto economico:

"Infatti qui mi fermo. Posso capire infatti se devi fare dichiarazioni di facciata. Su quelle parole poi mi chiedo un'altra cosa: chi lo dice che Gigio non possa guadagnare quanto Dembelé? Altre dichiarazioni che fatico a comprendere. Nell'operazione Donnarumma fra l'altro per non dargli l'aumento hai speso molti soldi per Chevalier... Alla fine dei conti anche dal punto di vista economico rimango perplesso".

