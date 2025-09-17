Turci su Donnarumma: “Non va bene per Luis Enrique, ma va bene per Guardiola?”

Sulla scelta del Psg:
"Se diamo per vero quello che ha detto Luis Enrique dico che ha fatto un paio di dichiarazioni paradossali. Da un lato dice che è un top come portiere e come persona ancora meglio, dall'altro che però lui cerca qualcosa di diverso. Ma se hai un top player che come persona è ancora meglio, cosa vuoi: un alieno?.
"Supponiamo che cercasse un portiere più abile in fase di possesso. Ma scusate: chi è stato l'allenatore che ha insegnato questo tipo di mentalità a livello globale? Guardiola. Allora mi chiedo: Donnarumma non va bene per Luis Enrique, ma va bene per Guardiola? Altro paradosso".
Sulle parole di Campos, legate all'aspetto economico:
"Infatti qui mi fermo. Posso capire infatti se devi fare dichiarazioni di facciata. Su quelle parole poi mi chiedo un'altra cosa: chi lo dice che Gigio non possa guadagnare quanto Dembelé? Altre dichiarazioni che fatico a comprendere. Nell'operazione Donnarumma fra l'altro per non dargli l'aumento hai speso molti soldi per Chevalier... Alla fine dei conti anche dal punto di vista economico rimango perplesso".
