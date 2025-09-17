Rocchi sul gol annullato a Gabbia col Lecce: “Si è liberato con una spinta”

Oltre ad aver parlato dell'episodio legato al mancato rigore affidato ad Nkunku in Milan-Bologna e al cartellino rosso dato a Massimiliano Allegri nel finale , durante il classico appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi , ha parlato anche di un altro episodio legato ai rossoneri: il gol annullato al difensore Matteo Gabbia durante Lecce-Milan , partita vinta dai rossoneri per 2-0 in trasferta allo Stadio Via Del Mare. Ecco, di seguito, le parole di Rocchi in merito:

Il pallone sta andando proprio al giocatore che fa gol. Mi spiego: se questa spinta accade dove il campo non arrierà mai, il VAR non interviene. Qui il giocatore che segna è quello che si è liberato con una spinta. Non limitiamoci solo al fatto che la spinta avviena a due mani, anche una spinta con una mano può essere fallo. I due VAR hanno lavorato bene e l'arbitro ha accettato la decisione".