Oltre ad aver parlato dell'episodio legato al mancato rigore affidato ad Nkunku in Milan-Bologna e al cartellino rosso dato a Massimiliano Allegri nel finale, durante il classico appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi , ha parlato anche di un altro episodio legato ai rossoneri: il gol annullato al difensore Matteo Gabbia durante Lecce-Milan, partita vinta dai rossoneri per 2-0 in trasferta allo Stadio Via Del Mare. Ecco, di seguito, le parole di Rocchi in merito:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Rocchi sul gol annullato a Gabbia col Lecce: “Si è liberato con una spinta”
INTERVISTE
Rocchi sul gol annullato a Gabbia col Lecce: “Si è liberato con una spinta”
Durante l'appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato del gol annullato a Gabbi contro il Lecce
Lecce-Milan, arriva la spiegazione di Rocchi sul gol annullato a Gabbia—
LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Leon 2-2: Perina e Chaka Traorè i migliori
Il pallone sta andando proprio al giocatore che fa gol. Mi spiego: se questa spinta accade dove il campo non arrierà mai, il VAR non interviene. Qui il giocatore che segna è quello che si è liberato con una spinta. Non limitiamoci solo al fatto che la spinta avviena a due mani, anche una spinta con una mano può essere fallo. I due VAR hanno lavorato bene e l'arbitro ha accettato la decisione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA