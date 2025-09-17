Pianeta Milan
Courtois: “Abbiamo imparato tanto dalla sconfitta contro il Milan”

Thibaut Courtois Real Madrid
Courtois nel commentare la gara vinta dal real Madrid contro il Marsiglia, ha ricordato anche la sconfitta contro il Milan dell'anno scorso
Alessia Scataglini

La Champions League è iniziata e, con lei, è arrivata anche la prima vittoria in casa del Real Madrid: i ragazzi di Xabi Alonso hanno battuto per 2-1 il Marsiglia dell'Italiano Roberto De Zerbi. A commentare il match è stato il portiere Thibaut Courtois che, ripensando allo scorso anno, ha parlato anche della sconfitta casalinga contro il Milan dell'allora Paulo Fonseca. Ecco, di seguito, le sue parole:

Courtois: "Vincere in casa serve ad andare lontano. Lo abbiamo imparato grazie al Milan"

"Ci sono stati momenti che ricordavano la scorsa stagione. L'allenatore ha una visione totale dei giocatori creativi, Kylian Mbappé, Arda Güler sono bravi a tornare dietro la palla. Questo fa una grande differenza nel ridurre le occasioni avversarie. Inoltre, il nuovo tecnico mi chiede di giocare molto più avanti rispetto all’anno scorso: è un cambiamento importante per me".

Sulla sconfitta in Champions contro il Milan: "È vero che vincere le partite in casa è la ricetta per andare lontano in Champions League. Lo abbiamo imparato dalla sconfitta contro il Milan la scorsa stagione. Stasera abbiamo creato tante occasioni, ma i due gol sono arrivati ​​su rigore e la nostra prestazione meritava di più: avremmo dovuto vincere con un margine maggiore".

