Courtois: “Abbiamo imparato tanto dalla sconfitta contro il Milan”

Courtois nel commentare la gara vinta dal real Madrid contro il Marsiglia, ha ricordato anche la sconfitta contro il Milan dell'anno scorso
La Champions League è iniziata e, con lei, è arrivata anche la prima vittoria in casa del Real Madrid: i ragazzi di Xabi Alonso hanno battuto per 2-1 il Marsiglia dell'Italiano Roberto De Zerbi. A commentare il match è stato il portiere Thibaut Courtois che, ripensando allo scorso anno, ha parlato anche della sconfitta casalinga contro il Milan dell'allora Paulo Fonseca. Ecco, di seguito, le sue parole:
Courtois: "Vincere in casa serve ad andare lontano. Lo abbiamo imparato grazie al Milan"
"Ci sono stati momenti che ricordavano la scorsa stagione. L'allenatore ha una visione totale dei giocatori creativi, Kylian Mbappé, Arda Güler sono bravi a tornare dietro la palla. Questo fa una grande differenza nel ridurre le occasioni avversarie. Inoltre, il nuovo tecnico mi chiede di giocare molto più avanti rispetto all’anno scorso: è un cambiamento importante per me".