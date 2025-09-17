Pianeta Milan
Cassano: “Il Milan ha come minimo 18 giocatori buoni. Il Napoli l’anno scorso…”

Antonio Cassano
L'ex giocatore del Milan, Antonio Cassano, nel programma 'Viva El Futbol' ha parlato dei rossoneri di Allegri dopo la vittoria col Bologna
Alessia Scataglini
Durante il solito appuntamento con il programma 'Viva El Futbol', in onda su Twitch, piattaforma di streaming online, l'ex calciatore del Milan Antonio Cassano, ha speso alcune parole sulla partita vinta contro il Bologna dai ragazzi di Massimiliano Allegri. Tra le sue dichiarazioni, spiccano i complimenti fatti nei confronti dei vari giocatori presenti in rosa. Ecco, di seguito, le parole dell'ex fantasista rossonero

Cassano elogia il Milan di Allegri: "Hanno giocatori che possono giocare tranquillamente"

"Il Milan ha come minimo 18 giocatori buoni, escluso Modric che fa uno sport diverso. C'ha 18 giocatori che può giocare tranquillamente, perché tu hai, ad oggi, Leao, Pulisic, De Winter, Athekame, Jashari. Hai 7, 8 giocatori forti per fare una volta a settimana. L'abbiamo visto l'anno scorso, che per fare una volta a settimana ha vinto lo scudetto quello di Napoli, e lui la rosa era ancora più ristretta"

Ricordiamo, però, che il giovane Jashari è ancora fuori per un infortunio rimediato ormai diverse settimane fa e che, al momento, sta continuando alcune terapie in Svizzera per recuperare al meglio e il prima possibile.

