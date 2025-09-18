Bertotto avverte: “Che Milan arriverà? Uno di qualità che vorrà dire la sua”

Tra infortuni e squalifiche da scontare, il Milan di Massimiliano Allegri, che non sarà presente in panchina, sta preparando il prossimo match: il diavolo incontrerà l'Udinese in trasferta al Bluenergy Stadium di Udine sabato 20 alle ore 20.45. La questione infortuni è la seguente: Mike Maignan e Rafael Leao ad oggi, non sono ancora rientrati in gruppo. Situazione diversa, invece, per Pavlovic. Il difensore serbo, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi con il gruppo saltando solo la classica partitella per precauzione.