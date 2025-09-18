Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Bertotto avverte: “Che Milan arriverà? Uno di qualità che vorrà dire la sua”

INTERVISTE

Bertotto avverte: “Che Milan arriverà? Uno di qualità che vorrà dire la sua”

Bertotto avverte: “Che Milan arriverà? Uno di qualità che vorrà dire la sua” - immagine 1
Intervenuto sul ' Messaggero Veneto - Udine', l'ex giocatore Valerio Bertotto ha parlato della sfida di sabato tra Udinese e Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tra infortuni e squalifiche da scontare, il Milan di Massimiliano Allegri, che non sarà presente in panchina, sta preparando il prossimo match: il diavolo incontrerà l'Udinese in trasferta al Bluenergy Stadium di Udine sabato 20 alle ore 20.45. La questione infortuni è la seguente: Mike Maignan e Rafael Leao ad oggi, non sono ancora rientrati in gruppo. Situazione diversa, invece, per Pavlovic. Il difensore serbo, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi con il gruppo saltando solo la classica partitella per precauzione.

In vista del match contro i bianconeri, ai microfoni de 'Il Messaggero Veneto - Udine', ha parlato l'ex giocatore Valerio Bertotto, capitano della squadra per 7 lunghi anni. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il vice Leao: colpo da 45 milioni in Premier >>>

Bertotto: "A Udine arriverà un Milan di qualità"

—  

"Ho visto la giusta mentalità e adesso bisogna solo proseguire a testa bassa per dare continuità con una grande partita contro il Milan. Che Milan arriverà sabato? Un Milan di qualità che sicuramente vorrà dire la sua perché ne ha le potenzialità. Sono due squadre che stanno bene e se la giocheranno".

Leggi anche
Bernardeschi: “Mancini? Quando ci disse di vincere l’Europeo pensavamo fosse...
Cassano: “Il Milan ha come minimo 18 giocatori buoni. Il Napoli l’anno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA