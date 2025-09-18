Caliendo: “Il Milan ha tutte le caratteristiche per essere l’anti-Napoli”

Il campionato è iniziato da poche giornate, ma già le big sono al lavoro per cercare di restare aggrappate alle zone alte della classifica: chi sarà l'anti-Napoli in questa stagione? Il noto procuratore sportivo, Antonio Caliendo, intervenuto ai microfoni di Sportitalia Mercato, ha parlato cosi del Milan di Massimiliano Allegri, posizionato al 5 posto in classifica dopo le vittorie con Lecce e Bologna (con l'ultima vinta grazie ad un gol di Luka Modric), e la sconfitta rimediata alla prima contro la Cremonese. Ecco, di seguito, le sue parole sulla lotta scudetto in Serie A: