Il campionato è iniziato da poche giornate, ma già le big sono al lavoro per cercare di restare aggrappate alle zone alte della classifica: chi sarà l'anti-Napoli in questa stagione? Il noto procuratore sportivo, Antonio Caliendo, intervenuto ai microfoni di Sportitalia Mercato, ha parlato cosi del Milan di Massimiliano Allegri, posizionato al 5 posto in classifica dopo le vittorie con Lecce e Bologna (con l'ultima vinta grazie ad un gol di Luka Modric), e la sconfitta rimediata alla prima contro la Cremonese. Ecco, di seguito, le sue parole sulla lotta scudetto in Serie A:
Caliendo: “Il Milan ha tutte le caratteristiche per essere l’anti-Napoli”
Il noto procuratore sportivo, Antonio Caliendo, ai microfoni di Sportitalia Mercato, ha parlato cosi del Milan di Massimiliano Allegri
Caliendo sul Milan: "E' l'avversario più credibile per il Napoli"—
"Credo che una delle squadre da tenere presente oltre al Napoli è il Milan. Per fortuna delle altre non è riuscita a prendere Vlahovic, il Milan credo abbia tutte le caratteristiche per essere l'avversario più credibile per il Napoli, anche se oggi la classifica fa vedere delle cose diverse. Esaminando i calciatori e la squadra, come gioca".
