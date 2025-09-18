Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pohjanpalo sull’Italia: “Con Gattuso calcio più offensivo. Dovranno dare il 100%”

INTERVISTE

Pohjanpalo sull’Italia: “Con Gattuso calcio più offensivo. Dovranno dare il 100%”

Pohjanpalo sull’Italia: “Con Gattuso calcio più offensivo. Dovranno dare il 100%” - immagine 1
L'attaccante del Palermo di Filippo Inzaghi, Joel Pohjanpalo, ha parlato dell'Italia di Gennaro Gattuso in vista del Mondiale 2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'attaccante del Palermo di Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan,  Joel Pohjanpalo,  ha rilasciato un' intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' dove ha parlato del suo ruolo con la nazionale finlandese, di cui è vice-capitano, e delle qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026. Tra le sue parole, spiccano anche quelle rivolte all'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan. Ecco, di seguito, tutte le sua dichiarazioni:

Pohjanpalo sulla Nazionale: "Italia? Il ritorno sarà uno spettacolo. Con Gattuso..."

—  

Sulla sua Nazionale:"Contro la Polonia ho indossato la fascia di capitano, ma sono vice di Hradecky, portiere del Monaco. Qualificazione? La situazione si è complicata, ma nel calcio tutto è sempre possibile

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, campionato e rinnovi: Pulisic e Saelemaekers hanno convito. Sullo stadio...

Sulla qualificazione dell'Italia dell'ex Milan Gattuso: “Con Gattuso gioca un calcio molto più offensivo e ha trovato stabilità. E adesso deve solo vincere. Noi invece dipendiamo anche dagli altri, è più dura.  Ho visto la partita in Norvegia e penso che anche al ritorno sarà un grande spettacolo, l’Italia dovrà dare il 100%"

Leggi anche
Inzaghi ricorda Atene: “Mi svegliavo convinto di dover giocare. Su Kakà dico…”
Naletilic: “Modric può dare tanto al Milan. Quando stava al Tottenham Braida…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA