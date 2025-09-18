Pohjanpalo sull’Italia: “Con Gattuso calcio più offensivo. Dovranno dare il 100%”

L'attaccante del Palermo di Filippo Inzaghi, Joel Pohjanpalo, ha parlato dell'Italia di Gennaro Gattuso in vista del Mondiale 2026
L'attaccante del Palermo di Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan, Joel Pohjanpalo, ha rilasciato un' intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' dove ha parlato del suo ruolo con la nazionale finlandese, di cui è vice-capitano, e delle qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026. Tra le sue parole, spiccano anche quelle rivolte all'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan. Ecco, di seguito, tutte le sua dichiarazioni:
Pohjanpalo sulla Nazionale: "Italia? Il ritorno sarà uno spettacolo. Con Gattuso..."
Sulla sua Nazionale:"Contro la Polonia ho indossato la fascia di capitano, ma sono vice di Hradecky, portiere del Monaco. Qualificazione? La situazione si è complicata, ma nel calcio tutto è sempre possibile”