Ex Milan, Rui Costa chiama Mourinho: è lui il nuovo allenatore del Benfica

José Mourinho AS Roma
L'ex giocatore  del Milan, Manuel Rui Costa, attuale direttore sportivo del Benfica, ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore: Mourinho
L'ex giocatore  del Milan, Manuel Rui Costa, attuale direttore sportivo del Benfica, ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore delle aquile: Jose Mourinho. Dopo aver parlato in conferenza stampa dell'esonero di Bruno Lage, nella giornata di ieri, Rui Costa aveva dichiarato:

"Chi arriverà dovrà essere un allenatore in grado di riportare la squadra ai livelli richiesti e garantirci titoli. È inutile parlare di nomi. Non c’è stato nessun contatto. Dopo la partita ho solo parlato con Bruno Lage, decidendo insieme di chiudere qui il percorso".

Oggi, invece, il portoghese ha stupito tutti presentando l'ex Inter: accordo fino al 2027 con l'opzione di NON poter rinnovare il contratto per la prossima stagione, quella del 2026-2027. Ecco, di seguito, le parole di Rui Costa:

"È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore".

Ha poi concluso facendo i suoi migliori auguri a Mourinho per la nuova sfida che lo attende:  "Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica".

 

