Ex Milan, Reina: “Con Pioli la Fiorentina può diventare competitiva”

Pepe Reina, ex portiere del Milan, ha parlato a Radio Bruno di un altro ex rossonero, l'allenatore Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto
La Fiorentina ha iniziato un po' a rilento questa Serie A. Solo 2 punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato. L'effetto di Pioli - ex allenatore del Milan, appena tornato dall'Arabia - non si sta ancora notando sulla viola. Questo, chiaramente, sta creando malumori dalle parti di Firenze nonostante l'iniziale entusiasmo per il ritorno del tecnico. C'è da dire che è ancora presto, però, per dare giudizi. Chi si è mostrato fiducioso del percorso intrapreso dal suo ex allenatore è Pepe Reina. L'ex portiere di Milan, Lazio, Napoli e Como (per citare solo le squadre italiane in cui ha militato) è stato intervistato da Radio Bruno. Di seguito, si riportano le sue parole.

Il pensiero di Reina su Pioli

Le parole di Reina, il quale ha ricordato i suoi trascorsi comuni a Pioli: "Se è riuscito a cambiare l’atteggiamento mentale di quel Milan, allora potrà sicuramente alzare ulteriormente il livello della Fiorentina, che già parte da una base solida. Con Pioli potrà diventare davvero competitiva".

