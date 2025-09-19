Domani sera al Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena Udinese-Milan, partita valevole per la quarta giornata di Serie A. Si annuncia una sfida ostica per gli uomini di Allegri (che ha parlato in conferenza stampa), reduci dalla vittoria contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Pierluigi Pardo - telecronista di DAZN - ha parlato del match a 'Tutti Convocati', programma di Radio 24. Di seguito, si riportano le sue considerazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Udinese-Milan, Pardo: “Lavorare senza le coppe europee è un vantaggio”
INTERVISTE
Udinese-Milan, Pardo: “Lavorare senza le coppe europee è un vantaggio”
Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo, ha parlato di Udinese-Milan alla vigilia della sfida al Bluenergy Stadium. Ecco le sue parole
Udinese-Milan, le parole di Pardo alla vigilia—
LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, le probabili formazioni: fuori Loftus, dentro Pulisic?>>>
Il commento di Pierluigi Pardo: "Test interessante perché numeri alla mano l’Udinese è davanti al Milan. Sta facendo molto bene. Una partita sfiziosa e aperta per merito dei bianconeri: hanno fatto 7 punti in tre partite, hanno la capacità di essere cangianti nel corso della stessa partita. Ciò li rende una squadra molto complicata. Per il Milan il fatto di poter lavorare senza le coppe europee è un vantaggio: rimane, tornando al punto di partenza, un mercato abbastanza poco lineare che consegna ad Allegri una squadra piena di talento in tutti i reparti, con alcune mancanze ma con la possibilità di lavorarci".
© RIPRODUZIONE RISERVATA