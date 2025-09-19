Udinese-Milan, Pardo: “Lavorare senza le coppe europee è un vantaggio”

Il commento di Pierluigi Pardo: "Test interessante perché numeri alla mano l’Udinese è davanti al Milan. Sta facendo molto bene. Una partita sfiziosa e aperta per merito dei bianconeri: hanno fatto 7 punti in tre partite, hanno la capacità di essere cangianti nel corso della stessa partita. Ciò li rende una squadra molto complicata. Per il Milan il fatto di poter lavorare senza le coppe europee è un vantaggio: rimane, tornando al punto di partenza, un mercato abbastanza poco lineare che consegna ad Allegri una squadra piena di talento in tutti i reparti, con alcune mancanze ma con la possibilità di lavorarci".