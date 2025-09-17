Udinese, Atta: “Milan? Sarà una bella partita. Speriamo di vincere”

Su Udinese-Milan di sabato si è espresso anche Arthur Atta, classe 2003, centrocampista francese in rete a Milano contro i nerazzurri, in un'intervista rilasciata a 'Udinese Tonight', programma in onda sui canali tematici del club friulano. "Contro il Milan sarà una bella partita davanti ai nostri fan. Dovremo lottare, speriamo di vincere. Ora pensiamo una partita alla volta e vedremo dove saremo. Non voglio darmi obiettivi, mi concentro su una partita alla volta pure per me stesso. Darò sempre tutto”.