Udinese, Atta: “Milan? Sarà una bella partita. Speriamo di vincere”

Sabato si disputerà Udinese-Milan e Arthur Atta, centrocampista del friulani, ha parlato del match in programma al 'Bluenergy Stadium'
Sabato 20 settembre, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine la sfida Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 e si affronteranno due squadre in salute: 7 punti per i friulani di Kosta Runjaić; 6 per i rossoneri di Massimiliano Allegri dopo le prime 3 giornate di campionato.

Udinese-Milan, Atta: "Dovremo lottare"

Udinese imbattuta: pareggio interno, 1-1, contro l'Hellas Verona poi due vittorie fuori casa, contro Inter (2-1) e Pisa (1-0). Milan, invece, k.o. a 'San Siro' alla prima contro la Cremonese (1-2) e, successivamente, una vittoria a Lecce (2-0) e una interna contro il Bologna (1-0). Insomma, un match d'alta classifica già a metà settembre.

Su Udinese-Milan di sabato si è espresso anche Arthur Atta, classe 2003, centrocampista francese in rete a Milano contro i nerazzurri, in un'intervista rilasciata a 'Udinese Tonight', programma in onda sui canali tematici del club friulano. "Contro il Milan sarà una bella partita davanti ai nostri fan. Dovremo lottare, speriamo di vincere. Ora pensiamo una partita alla volta e vedremo dove saremo. Non voglio darmi obiettivi, mi concentro su una partita alla volta pure per me stesso. Darò sempre tutto”.

