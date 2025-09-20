partite
Udinese-Milan, probabili formazioni e dove vederla | LIVE NEWS
+++ UDINESE-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotroskwi, Atta, Kamar; Davis, Bravo. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Palma, Kabasele, Zanoli, Zarraga, Zemura, Rui Modesto, Zaniolo, Ekkelenkamp, Buksa, 7 Gueye, Miller. Allenatore: Runjaic.
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disposizione: Torriani, Pittarella, De Winter, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Nkunku, Balentien, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.
+++ UDINESE-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Udinese-Milan, per i rossoneri due assenze importanti: non ci saranno né Maignan né Leao fermi per infortunio. Ecco le ultime novità
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine, Udinese-Milan, quarta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
