Milan, Ordine: “Per Allegri c’è un rischio e un limite da colmare subito”

Franco Ordine parla delle parole di Allegri alla vigilia di Udinese-Milan. Lungo editoriale per 'Il Giornale'. Ecco l'analisi del giornalista
Emiliano Guadagnoli
Il Milan torna in campo questa sera contro l'Udinese. Una partita che Massimiliano Allegri è definitivo molto importante. "Il rischio, per il Milan e per Max Allegri che lo guida da qualche mese, è quello di pagare pegno per "l'eccesso di zucchero" seguito al secondo successo, primo domestico della stagione, col Bologna", questo il pensiero di Franco Ordine.

Milan, Ordine sulla squadra di Allegri

Il giornalista ha commentato in un lungo editorie per 'Il Giornale' le parole in conferenza dell'allenatore rossonero: "Allegri è consapevole che non tutti i difetti antichi si possono considerare eliminati, comprese le statistiche le quali certificano che il Milan è la squadra in Europa ad aver subito il minor numero di tiri in porta. E per una ex banda del buco non è un dettaglio insignificante".

Poi Ordine prende spunto da un passaggio, per Allegri servono ancora 85 punti per arrivare in cima: "Insomma chi avesse mire da scudetto deve puntare a quota 91 punti nonostante i precedenti recenti in materia, e cioè il tricolore di Conte con 82 punti e quello di Pioli con 86, dicano il contrario". E infine Ordine parla dell'attacco: "C'è subito un limite da colmare. Finora, dei 4 gol marcati dai rossoneri, uno arriva dalla difesa, due dal centrocampo e uno solo dall'attacco. Troppo poco".

