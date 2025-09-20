Milan, Ordine: “Per Allegri c’è un rischio e un limite da colmare subito”

Il Milan torna in campo questa sera contro l'Udinese . Una partita che Massimiliano Allegri è definitivo molto importante. "Il rischio, per il Milan e per Max Allegri che lo guida da qualche mese, è quello di pagare pegno per "l'eccesso di zucchero" seguito al secondo successo, primo domestico della stagione, col Bologna", questo il pensiero di Franco Ordine .

Milan, Ordine sulla squadra di Allegri

Il giornalista ha commentato in un lungo editorie per 'Il Giornale' le parole in conferenza dell'allenatore rossonero: "Allegri è consapevole che non tutti i difetti antichi si possono considerare eliminati, comprese le statistiche le quali certificano che il Milan è la squadra in Europa ad aver subito il minor numero di tiri in porta. E per una ex banda del buco non è un dettaglio insignificante".