Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 20 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport, pressione già al Max: “Milan è decisiva”
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport, pressione già al Max: “Milan è decisiva”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 20 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Scudo Igor, stile Lippi. Pressione già al Max: "Milan è decisiva". Juric spacca il mondo Torino. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA