La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 20 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Juventus. Tudor vuole imitare Trapattoni e Allegri. Milan, assalto ai giganti. Pulisic e Gimenez contro l'Udinese dei colossi in difesa. Inter, vecchio stile. De Bruyne e una lezione da Champions. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.