Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, Pulisic e Gimenez contro i ‘giganti’
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, Pulisic e Gimenez contro i ‘giganti’
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 20 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Juventus. Tudor vuole imitare Trapattoni e Allegri. Milan, assalto ai giganti. Pulisic e Gimenez contro l'Udinese dei colossi in difesa. Inter, vecchio stile. De Bruyne e una lezione da Champions. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA