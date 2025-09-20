Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus. Difende Tudor. Castro rischia, idea Dallinga per il Bologna. Milan, l'esame di Gimenez contro l'Udinese. Inter, allarme Lautaro. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
