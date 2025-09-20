Udinese-Milan, Rabiot: “Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani”

Pianeta Milan
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: “Sarà una parte importante della partita. Sanno giocare a calcio, la base nel calcio sono duelli e tecnica. Abbiamo lavorato bene, sappiamo cosa ci aspetta stasera”.

Sull'intesa con i compagni a centrocampo: “Con Luka Modrić cerchiamo di aiutare i più giovani. Giocare per il Milan è una roba molto importante e che può pesare. Abbiamo qualità a centrocampo, possiamo fare anche i cambi: conta tutto”.

