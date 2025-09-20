Udinese-Milan, Rabiot: “Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani”

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, 4^ giornata della Serie A 2025-2026

Adrien Rabiot , centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Udinese-Milan, così Rabiot nel pre-partita di 'DAZN'

Sulla partita: “Sarà una parte importante della partita. Sanno giocare a calcio, la base nel calcio sono duelli e tecnica. Abbiamo lavorato bene, sappiamo cosa ci aspetta stasera”.