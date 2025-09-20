Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese-Milan, Landucci: “Che onore avere Modric. Su Nkunku …”

UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Landucci: “Che onore avere Modric. Su Nkunku …”

Udinese-Milan, Landucci: 'Che onore avere Modric. Su Nkunku ...'
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Udinese-Milan, così Landucci nel pre-partita di 'DAZN'

—  

Sulla partita che è uno dei quattro snodi della stagione citati ieri da Massimiliano Allegri: “L’Udinese è una grande squadra: ha pareggiato contro il Verona, ha battuto l’Inter e ha battuto il Pisa. È imbattuta. È una grande squadra, molto difficile. Sono molto fisici e tecnici. Sappiamo che ad Udine le partite sono sempre molto dure. Veniamo da due buone gare e vogliamo fare anche la terza”.

LEGGI ANCHE

Su cosa chiedono ai centrocampisti: “I centrocampisti sono cambiati come posizione. Nel calcio di adesso è occupazione degli spazi. Chiediamo alle mezzali di inserirsi. Luka Modric? Mi piace precisare la persona che è. Ogni tanto gli faccio la battuta… Domenica dopo la partita gli ho detto che mi emoziona per come è, non per il giocatore che è. Una persona seria, con un’educazione veramente alta”.

Sulla posizione di Modric: “La affronteremo partita per partita, ha fatto tre grandi partite. Per il campionato italiano è un onore averlo, soprattutto per noi al Milan ma anche per il calcio italiano. Vedremo partita dopo partita. Abbiamo buonissimi giocatori anche dietro come Samuele Ricci che è entrato molto bene. Abbiamo Ruben Loftus-Cheek, abbiamo Youssouf Fofana, abbiamo giocatori sia di fisicità ma anche di tecnica”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Udinese-Milan in diretta tv o streaming >>>

Su come sta Christopher Nkunku: “Molto bene, non ha ancora tutti i 90 minuti. È un giocatore molto forte secondo noi, bravo. Nel calcio di adesso i cambi determinano il risultato. Avere un giocatore a partita in corso come lui, ma anche gli altri, è molto importante”.

Leggi anche
Udinese-Milan, Rabiot: “Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani”
Udinese-Milan, Rabiot: “Dobbiamo vincere per forza. Landucci? E’ come Allegri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA