Udinese-Milan, Landucci: 'Che onore avere Modric. Su Nkunku ...'

Su cosa chiedono ai centrocampisti: “I centrocampisti sono cambiati come posizione. Nel calcio di adesso è occupazione degli spazi. Chiediamo alle mezzali di inserirsi. Luka Modric? Mi piace precisare la persona che è. Ogni tanto gli faccio la battuta… Domenica dopo la partita gli ho detto che mi emoziona per come è, non per il giocatore che è. Una persona seria, con un’educazione veramente alta”.
Sulla posizione di Modric: “La affronteremo partita per partita, ha fatto tre grandi partite. Per il campionato italiano è un onore averlo, soprattutto per noi al Milan ma anche per il calcio italiano. Vedremo partita dopo partita. Abbiamo buonissimi giocatori anche dietro come Samuele Ricci che è entrato molto bene. Abbiamo Ruben Loftus-Cheek, abbiamo Youssouf Fofana, abbiamo giocatori sia di fisicità ma anche di tecnica”.
Su come sta Christopher Nkunku: “Molto bene, non ha ancora tutti i 90 minuti. È un giocatore molto forte secondo noi, bravo. Nel calcio di adesso i cambi determinano il risultato. Avere un giocatore a partita in corso come lui, ma anche gli altri, è molto importante”.
