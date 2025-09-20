Udinese-Milan, Landucci: 'Che onore avere Modric. Su Nkunku ...'

Udinese-Milan, così Landucci nel pre-partita di 'DAZN'

Sulla partita che è uno dei quattro snodi della stagione citati ieri da Massimiliano Allegri: “L’Udinese è una grande squadra: ha pareggiato contro il Verona, ha battuto l’Inter e ha battuto il Pisa. È imbattuta. È una grande squadra, molto difficile. Sono molto fisici e tecnici. Sappiamo che ad Udine le partite sono sempre molto dure. Veniamo da due buone gare e vogliamo fare anche la terza”.