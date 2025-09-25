Entrambi sono andati in gol contro il Lecce. Gimenez si è finalmente sbloccato e ora si spera che possa continuare a segnare gol a profusione. Anche Nkunku si è sbloccato ma per lui la rete è arrivata in modo meno sofferto rispetto al messicano. Il francese, infatti, era alla prima presenza da titolare in rossonero, dopo aver disputato due spezzoni di gara sia contro il Bologna sia contro l'Udinese. Sembra che l'ex Chelsea stia migliorando costantemente la sua condizione fisica e atletica. Allegri gli concederà dunque un'altra chance da titolare? Il tecnico, infatti, è alla ricerca del miglior giocatore possibile da affiancare a Christian Pulisic, il cui inizio di stagione ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo statunitense è un calciatore a cui difficilmente si può rinunciare, soprattutto se attraversa un simile stato di forma.