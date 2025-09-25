Pianeta Milan
Nkunku o Gimenez? Il dubbio di Allegri per l’attacco

Secondo quanto riporta 'Tuttosport' Massimiliano Allegri ha un dubbio per l'attacco in vista di Milan-Napoli. Il ballottaggio è tra Christopher Nkunku e Santiago Gimenez
Il Milan è reduce da un'altra bella vittoria: 3-0 al Lecce in Coppa Italia e pass staccato per gli ottavi di finale. A segno, oltre al solito Christian Pulisic, sono andati altri due attaccanti: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Entrambi si sono sbloccati in stagione. La loro situazione, tuttavia, è completamente diversa. Lo riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport'.

Verso Milan-Napoli, il ballottaggio Nkunku-Gimenez

Domenica sera a San Siro arriverà un avversario ben più temibile del Lecce. Si tratta del Napoli di Antonio Conte, campione in carica e attualmente a punteggio pieno in campionato. È il primo big match per i rossoneri, che stanno vivendo un ottimo stato di forma. Pensando già all'undici titolare che schiererà Massimiliano Allegri, emerge un dubbio riguardante l'attacco: Nkunku o Gimenez?

Entrambi sono andati in gol contro il Lecce. Gimenez si è finalmente sbloccato e ora si spera che possa continuare a segnare gol a profusione. Anche Nkunku si è sbloccato ma per lui la rete è arrivata in modo meno sofferto rispetto al messicano. Il francese, infatti, era alla prima presenza da titolare in rossonero, dopo aver disputato due spezzoni di gara sia contro il Bologna sia contro l'Udinese. Sembra che l'ex Chelsea stia migliorando costantemente la sua condizione fisica e atletica. Allegri gli concederà dunque un'altra chance da titolare? Il tecnico, infatti, è alla ricerca del miglior giocatore possibile da affiancare a Christian Pulisic, il cui inizio di stagione ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo statunitense è un calciatore a cui difficilmente si può rinunciare, soprattutto se attraversa un simile stato di forma.

Verso Milan-Napoli, tra gli azzurri mancherà Buongiorno

