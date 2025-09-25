È già il Milan di Allegri: ottimi numeri in questo inizio di stagione

Tutto ciò, tra l'altro, non sta compromettendo la produzione offensiva della squadra. Anzi, il Milan - più solido e compatto dietro - sembra più libero e spensierato davanti. La qualità dei giocatori - e di alcuni nuovi innesti - sta aiutando parecchio. A stupire, tuttavia, è la la varietà di soluzioni offensive proposte dai rossoneri (ancora orfani - anche se per poco - di Leao).