È già il Milan di Allegri: ottimi numeri in questo inizio di stagione

Inizio di stagione positivo per il Milan. La mano dell'allenatore di Massimiliano Allegri sembra già evidente. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'
Il bruttissimo esordio in Serie A contro la Cremonese aveva acceso allarmi preoccupanti. La squadra, però, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sembra essersi ripresa in fretta. Dopo la debacle iniziale, sono arrivate quattro vittorie con 9 gol segnati e 0 subiti. La mano del tecnico livornese sul suo nuovo Milan sembra già evidente. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' di oggi.
Milan, la mano di Allegri
Andando a vedere i numeri di queste prime partite, salta all'occhio la solidità della fase difensiva. Fin dal suo insediamento sulla panchina rossonera, Allegri ha insistito tanto su questo aspetto. Il manta dell'allenatore è chiaro (e condivisibile): i campionati li vincono le difese. Senza ancora stare a dare giudizi affrettati sul Milan come possibile candidata allo Scudetto, occorre comunque sottolineare la svolta rispetto alle due stagioni precedenti. Quattro clean sheet di fila, del resto, non si vedevano da molto tempo in casa rossonera.