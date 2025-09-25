Verso Milan-Napoli, tra gli azzurri mancherà Buongiorno

Brutte notizie in arrivo da Castel Volturno in vista di Milan-Napoli. Alessandro Buongiorno salterà la sfida per infortunio. Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'
Il Napoli è l'unica squadra a punteggio pieno in Serie A. La vittoria (sofferta) in casa contro il Pisa ha fatto salire la squadra di Antonio Conte a 12 punti in classifica. La nota dolente, però, riguarda il bollettino degli infortunati. Domenica sera a San Siro andrà in scena Milan-Napoli, primo big match per entrambe le compagini. Gli azzurri dovranno fare a meno di Alessandro Buongiorno, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'.
Milan-Napoli, assente Buongiorno
Sulla rosea si legge la diagnosi del problema fisico del difensore: "lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra". Gli esami hanno scongiurato un problema particolarmente grave. Buongiorno, infatti, starà lontano dal campo per circa un mese. Oltre alla partita contro il Milan, salterà lo Sporting Lisbona in Champions League e il Genoa al Maradona.