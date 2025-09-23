E' un dominio del Milan nella prima frazione di gioco . Il Lecce, infatti, non esce quasi mai dalla sua metà campo, specialmente nella prima parte del primo tempo e perde anche un uomo per un rosso diretto a Siebert. I rossoneri non riescono a trovare la rete nonostante le tantissime occasioni create. Gol al 21' di Gimenez su assist di Bartesaghi, ma anche due legni colpiti (Nkunku e Rabiot). Ecco il racconto del secondo tempo di Milan-Lecce di Coppa Italia .

Milan-Lecce, il secondo tempo a San Siro

Il secondo tempo inizio con il cambio Fofana per Ricci, che era stato ammonito nel primo tempo per un fallo su Camarda. Subito palo per il Milan con un grande tiro di Loftus-Cheek. E' il terzo legno della serata per il Milan. Altra azione per il Milan: grande palla di Fofana per Nkunku che spara alto senza angolo. Altro cross rossonero: bella palla di Tomori, si inserisce Gimenez sul primo palo, ma viene chiuso. 51' gol del Milan: sul corner successivo, cross perfetto di Saelemaekers e mezza rovesciata di Nkunku che trova il suo primo gol con la maglia del Milan e che gol! Bellissima esultanza collettiva della squadra. Milan che entra in area di rigore del Lecce senza soluzione di continuità.