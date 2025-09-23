Lecce che ora corre ai ripari e si mette ancora più a difesa della propria porta. Dentro Athekame e Pulisic per Saelemaekers e Nkunku sfiniti. Standing ovation di tutto San Siro per entrambi i giocatori usciti. Subito entrato non si fa attendere: gol di Pulisic al 64' con un grande movimento sul secondo palo. Dalla destra grande cross di Fofana che mette una grande palla per lo statunitense. Esce Gimenez per Balentien, applausi per il messicano. Altro legno della serata per il Milan sul cross deviato di Pulisic. I rossoneri fanno possesso palla, ma cercano il quarto gol con insistenza. 78' esordio per Odogu al Milan, esce Pavlovic. Ultimi minuti di gestione del Diavolo che non affondano più il colpo.
Vittoria per il Milan che agli ottavi di Coppa Italia sfiderà la Lazio. Mentre domenica, sempre a San Siro, arriva la capolista Napoli in una partita già molto importante.
