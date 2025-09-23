Coppa Italia, Milan-Lecce 3-0: subito entrato non si fa attendere: gol di Pulisic al 64' con un grande movimento sul secondo palo. Dalla destra grande cross di Fofana che mette una grande palla per lo statunitense. Per Pulisic è il terzo gol nelle ultime due partite e sono già 5 in stagione.
COPPA ITALIA
Milan-Lecce 3-0, bomber Pulisic entra e fa subito gol: quinta rete stagionale
Coppa Italia 2025-26: Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale della competizione. Entra e segna subito Pulisic
Ormai l'esterno rossonero è diventato un vero e proprio bomber e lo potrebbe diventare sempre di più nel ruolo da seconda punta del 3-5-2 di Allegri.
