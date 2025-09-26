Chi gioca tra Meret o Milinkovic Savic? Questo è uno dei dubbi di Antonio Conte in vista di Milan-Napoli. Il parere di Stefano Sorrentino
Domenica sera il Milan ospiterà in casa propria, a San Siro, il Napoli di Antonio Conte. I campioni in carica hanno approcciato molto bene la nuova stagione e si ritrovano a essere l'unica squadra a punteggio pieno in Serie A. Gli azzurri si sono rinforzati parecchio durante l'ultimo calciomercato estivo e possono contare su tante alternative molto valide. Tra queste, Vanja Milinkovic-Savic, l'ex portiere del Torino. Il serbo, però, non è arrivato solo come vice Meret. Il suo valore, infatti, è alto e quindi molto spesso, durante questa stagione, ci sarà il dubbio su chi dei due venga schierato da Conte. Ecco il parere di Stefano Sorrentino in vista di Milan-Napoli. L'ex portiere ha parlato sulle frequenze di Radio KissKiss.
Milan-Napoli, Sorrentino sulle scelte di Conte
Sul ballottaggio in porta: "Secondo me stavolta gioca Milinkovic-Savic, una richiesta specifica di Conte. In queste partite qua secondo me privilegia Milinkovic perché ha l'arma in più del lancio lungo".