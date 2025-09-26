Pianeta Milan
Sorrentino: “Secondo me sta volta gioca Milinkovic-Savic”

Chi gioca tra Meret o Milinkovic Savic? Questo è uno dei dubbi di Antonio Conte in vista di Milan-Napoli. Il parere di Stefano Sorrentino
Domenica sera il Milan ospiterà in casa propria, a San Siro, il Napoli di Antonio Conte. I campioni in carica hanno approcciato molto bene la nuova stagione e si ritrovano a essere l'unica squadra a punteggio pieno in Serie A. Gli azzurri si sono rinforzati parecchio durante l'ultimo calciomercato estivo e possono contare su tante alternative molto valide. Tra queste, Vanja Milinkovic-Savic, l'ex portiere del Torino. Il serbo, però, non è arrivato solo come vice Meret. Il suo valore, infatti, è alto e quindi molto spesso, durante questa stagione, ci sarà il dubbio su chi dei due venga schierato da Conte. Ecco il parere di Stefano Sorrentino in vista di Milan-Napoli. L'ex portiere ha parlato sulle frequenze di Radio KissKiss.

Milan-Napoli, Sorrentino sulle scelte di Conte

Sul ballottaggio in porta: "Secondo me stavolta gioca Milinkovic-Savic, una richiesta specifica di Conte. In queste partite qua secondo me privilegia Milinkovic perché ha l'arma in più del lancio lungo".

Sulle altre scelte di Conte: "Spinazzola? È un giocatore che è sempre stato forte. Dopo gli infortuni gravi che ha avuto, si è abbassato il suo livello, ma adesso sta dimostrando di stare molto bene. Sarà un bel duello con Saelemaekers, un altro profilo frizzante, un altro calciatore che sta facendo molto bene in questo periodo. Politano? Al momento è l'esterno più forte in Italia".

