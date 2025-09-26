Sulle altre scelte di Conte: "Spinazzola? È un giocatore che è sempre stato forte. Dopo gli infortuni gravi che ha avuto, si è abbassato il suo livello, ma adesso sta dimostrando di stare molto bene. Sarà un bel duello con Saelemaekers, un altro profilo frizzante, un altro calciatore che sta facendo molto bene in questo periodo. Politano? Al momento è l'esterno più forte in Italia".