Il Milan potrà lottare per lo Scudetto? Rabiot non si sbottona: "Vediamo una partita dopo l'altra. Vedremo a febbraio/marzo. Dobbiamo crescere. C'è entusiasmo, ma non vogliamo metterci pressione. Il Napoli è la squadra più forte d'Italia, ha vinto lo scorso anno. Lotteremo per fare il meglio, lo prometto".
E' tornato il soprannome 'Cavallo pazzo'? "Cavallo pazzo è tornato lo possiamo dire, ma mi ha seguito anche in Francia. Mi fa piacere. Gol con il Napoli? Si speriamo, 1-0, corto muso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA