Rabiot non si sbottona: “Milan-Napoli? Una gara importante, non la più importante”

Il primo big match della stagione è in arrivo: Milan-Napoli. Ecco le parole di Adrien Rabiot in merito, intervistato da 'SportMediaset'
Redazione PM

Le grandi partite esaltano i grandi giocatori. Adrien Rabiot è uno di questi ed è pronto a giocare Milan-Napoli da titolare. Da quando è arrivato al Milan, è sempre partito dal primo minuto e non è mai stato sostituito. Ciò indica l'importanza che ha per Allegri e che il giocatore sta già assumendo all'interno dell'intera squadra. In attesa del big match, ecco che cosa ha detto nel corso di un'intervista per 'SportMediaset'.

Verso Milan-Napoli, le parole di Rabiot

Su Milan-Napoli: "Una gara importante, non la più importante della stagione. A livello di motivazione non c'è nulla da dire. Prepariamo le partite una dopo l'altra. Quello che mi piace di Allegri è che lui prepara tutte le partite allo stesso modo, stessa voglia, stesso entusiasmo. Giocheremo per vincere, ma il campionato non finisce, è lungo, difficile".

Il Milan potrà lottare per lo Scudetto? Rabiot non si sbottona: "Vediamo una partita dopo l'altra. Vedremo a febbraio/marzo. Dobbiamo crescere. C'è entusiasmo, ma non vogliamo metterci pressione. Il Napoli è la squadra più forte d'Italia, ha vinto lo scorso anno. Lotteremo per fare il meglio, lo prometto".

E' tornato il soprannome 'Cavallo pazzo'? "Cavallo pazzo è tornato lo possiamo dire, ma mi ha seguito anche in Francia. Mi fa piacere. Gol con il Napoli? Si speriamo, 1-0, corto muso".

