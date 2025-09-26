Le grandi partite esaltano i grandi giocatori. Adrien Rabiot è uno di questi ed è pronto a giocare Milan-Napoli da titolare. Da quando è arrivato al Milan, è sempre partito dal primo minuto e non è mai stato sostituito. Ciò indica l'importanza che ha per Allegri e che il giocatore sta già assumendo all'interno dell'intera squadra. In attesa del big match, ecco che cosa ha detto nel corso di un'intervista per 'SportMediaset'.