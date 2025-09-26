Massimiliano Allegri ha voluto fortemente Adrien Rabiot . All'ultimo giorno di calciomercato la società lo ha accontentato. Sono bastate poche partite per capire per quale motivo il tecnico desiderasse così tanto la mezzala francese (con cui aveva già lavorato alla Juventus). Rabiot è esattamente il tassello che mancava in un reparto molto ben fornito. Lo ha ammesso lui stesso nel corso di un'intervista a 'SportMediaset' . Di seguito, si riportano le sue parole sul tema.

Il centrocampo del Milan secondo Rabiot

Rabiot sulla qualità del centrocampo rossonero: "È uno dei più tecnici in Serie A. C'è Modric, Ricci che è un giocatore forte e bravo, Fofana che ha gamba e potenza. Loftus-Cheek anche. Jashari non lo conosco ancora. Abbiamo qualità, anche in avanti, ma cerchiamo di essere solidi, perché è la cosa più importante. Faremo tanti gol".