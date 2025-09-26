Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot sul centrocampo rossonero: “È uno dei più tecnici in Serie A”

INTERVISTE

Rabiot sul centrocampo rossonero: “È uno dei più tecnici in Serie A”

Rabiot sul centrocampo rossonero: 'È uno dei più tecnici in Serie A'
Adrien Rabiot ha parlato dei suoi compagni di reparto al Milan durante l'intervista a 'SportMediaset'. Ecco che cosa ha detto
Redazione PM

Massimiliano Allegri ha voluto fortemente Adrien Rabiot. All'ultimo giorno di calciomercato la società lo ha accontentato. Sono bastate poche partite per capire per quale motivo il tecnico desiderasse così tanto la mezzala francese (con cui aveva già lavorato alla Juventus). Rabiot è esattamente il tassello che mancava in un reparto molto ben fornito. Lo ha ammesso lui stesso nel corso di un'intervista a 'SportMediaset'. Di seguito, si riportano le sue parole sul tema.

Il centrocampo del Milan secondo Rabiot

—  

Rabiot sulla qualità del centrocampo rossonero: "È uno dei più tecnici in Serie A. C'è Modric, Ricci che è un giocatore forte e bravo, Fofana che ha gamba e potenza. Loftus-Cheek anche. Jashari non lo conosco ancora. Abbiamo qualità, anche in avanti, ma cerchiamo di essere solidi, perché è la cosa più importante. Faremo tanti gol".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Napoli: Allegri leader, il ricordo di Piatek, le parole di Capello, Galliani e Rabiot>>>

Si sa che Allegri chiede molti gol ai suoi centrocampisti. Le sue parole in merito: "Dalla Juventus Allegri mi chiede molto sotto questo aspetto. Mi piace inserirmi e fare gol, ma non è un'ossessione. E' importante. Se vinciamo non importa chi fa gol".

Leggi anche
De Paola: “La chiave sarà il confronto a centrocampo. È un vero test scudetto”
Rabiot: “Allegri? È molto legato ai giocatori. Mi ha chiamato tutta l’estate”

© RIPRODUZIONE RISERVATA