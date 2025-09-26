Milan, Rabiot scherza: 'Napoli? 1-0 corto muso. Di Allegri mi piace ...'

Il centrocampo del Milan è di alta qualità. Rabiot ne è certo: "E' uno dei più tecnici in Serie A. C'è Modric, Ricci che è un giocatore forte e bravo, Fofana che ha gamba e potenza. Loftus-Cheek anche. Jashari non lo conosco ancora. Abbiamo qualità, anche in avanti, ma cerchiamo di essere solidi, perché è la cosa più importante. Faremo tanti gol".
Nessuna ossessione per il gol: "Dalla Juventus Allegri mi chiede molto sotto questo aspetto. Mi piace inserirmi e fare gol, ma non è un'ossessione. E' importante. Se vinciamo non importa chi fa gol".
Su Milan-Napoli: "Una gara importante, non la più importante della stagione. A livello di motivazione non c'è nulla da dire. Prepariamo le partite una dopo l'altra. Quello che mi piace di Allegri è che lui prepara tutte le partite allo stesso modo, stessa voglia, stesso entusiasmo. Giocheremo per vincere, ma il campionato non finisce, è lungo, difficile".
Il Milan potrà lottare per lo Scudetto? Rabiot non si sbottona: "Vediamo una partita dopo l'altra. Vedremo a febbraio/marzo. Dobbiamo crescere. C'è entusiasmo, ma non vogliamo metterci pressione. Il Napoli è la squadra più forte d'Italia, ha vinto lo scorso anno. Lotteremo per fare il meglio, lo prometto".
E' tornato il soprannome 'Cavallo pazzo'? "Cavallo pazzo è tornato lo possiamo dire, ma mi ha seguito anche in Francia. Mi fa piacere. Gol con il Napoli? Si speriamo, 1-0 corto muso".
