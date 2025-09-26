Milan, Rabiot scherza: 'Napoli? 1-0 corto muso. Di Allegri mi piace ...'

Il centrocampo del Milan è di alta qualità. Rabiot ne è certo: "E' uno dei più tecnici in Serie A. C'è Modric, Ricci che è un giocatore forte e bravo, Fofana che ha gamba e potenza. Loftus-Cheek anche. Jashari non lo conosco ancora. Abbiamo qualità, anche in avanti, ma cerchiamo di essere solidi, perché è la cosa più importante. Faremo tanti gol".