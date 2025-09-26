Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot impatto unico: il messaggio di Allegri forte e chiaro. E i numeri non mentono

ULTIME MILAN NEWS

Rabiot impatto unico: il messaggio di Allegri forte e chiaro. E i numeri non mentono

Milan, Allegri chiaro: ecco perché Rabiot è imprescindibile. E i numeri ...
Adrien Rabiot ha avuto un impatto devastante dal suo arrivo al Milan. Allegri non lo toglie: ecco i motivi. E i numeri parlano chiarissimo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', Adrien Rabiot si è ambientato da subito alla grande al Milan, sia per la vicinanza ad Allegri, sia per il rapporto con gli altri giocatori francesi, ovvero Maignan, Fofana e Nkunku. Secondo la rosea, pochi giocatori sono riusciti ad avere un impatto in Serie A come quello del francese con i rossoneri. Titolare con pochi allenamenti con il gruppo, ha giocato tutte le partite da quando è arrivato.

Milan, Rabiot che numeri. E Allegri ...

Secondo il quotidiano il messaggio di Allegri è chiaro e forte: l'allenatore del Milan non avrebbe intenzione di rinunciare a Rabiot perché ha caratteristiche tecniche “uniche”, perché conosce il suo calcio e perché è un vincente. Un valore aggiunto che ha messo ordine al Milan dopo il ko contro la Cremonese. Rabiot, si legge, ha preso di fatto il posto di Reijnders visto che gioca da mezzala sinistra.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Maignan pronto a lasciare il Milan? Allegri punta il portiere a sorpresa. Ecco la sua idea>>>

Il quotidiano riporta anche qualche numero: nelle due partite di Serie A finora ha avuto l’89% di precisione nei passaggi, ha servito un assist e concluso tre volte in porta, ma certo non si è dimenticato di partecipare alla riconquista della sfera. In media 7,5 contrasti vinti a partita, 3,5 palloni recuperati, 2,5 falli commessi e tante rincorse per chiudere gli spazi agli avversari.

Leggi anche
Benatia: “Rissa Rabiot-Rowe non si dovrebbe vedere. Allegri? Abbiamo discusso, mi promise...
Galliani: “Allegri? Quando era a Cagliari gli ripetevo una cosa”. Stadio, Modric e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA