Milan, Allegri chiaro: ecco perché Rabiot è imprescindibile. E i numeri ...

Secondo il quotidiano il messaggio di Allegri è chiaro e forte: l'allenatore del Milan non avrebbe intenzione di rinunciare a Rabiot perché ha caratteristiche tecniche “uniche”, perché conosce il suo calcio e perché è un vincente. Un valore aggiunto che ha messo ordine al Milan dopo il ko contro la Cremonese. Rabiot, si legge, ha preso di fatto il posto di Reijnders visto che gioca da mezzala sinistra.