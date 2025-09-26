Milan, Benatia: 'Ho discusso con Allegri'. Sulla rissa Rabiot con Rowe ...

Pianeta Milan
Benatia: “Rissa Rabiot-Rowe non si dovrebbe vedere. Allegri? Abbiamo discusso, mi promise …”

Medhi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, rivela qualche retroscena che interessa al Milan: Allegri, Fonseca, la lita Rabiot-Rowe. Ecco le sue parole
Medhi Benatia, ex giocatore della nostra Serie A, ha parlato a 'Il Corriere dello Sport' svelando retroscena interessanti che interessano anche al Milan. Il direttore sportivo del Marsiglia rivela un retroscena su Fonseca, ex allenatore rossonero: "Era tutto fatto, c’era l’accordo, poi a maggio 2024, dopo che perdemmo a Bergamo con l’Atalanta, chiamò e ci disse che non se ne faceva nulla. Il 13 giugno era l’allenatore del Milan". L'ex giocatore della Juventus ricorda anche Allegri: "Gli voglio bene, ci rispettiamo, grande allenatore, perfetto per il Milan. Abbiamo discusso in passato, non lo nego. Paratici fu chiaro con me, lui meno. Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci. E sapete come andò? Cinque partite, zero presenze per Benatia".

Benatia poi racconta la rissa tra Rabiot e Rowe che di fatto ha aperto la strada alla cessione del primo al Milan e del secondo al Bologna: "Una rissa che non si dovrebbe vedere mai in uno spogliatoio: all’inizio abbiamo provato a tenere coperta la vicenda, aspettando le scuse che non sono mai state fatte. A costo di arrivare quinti o sesti, noi qui pretendiamo serietà".

Benatia continua: "E all’inizio dell’estate non c’è stata da parte di alcuni giocatori. Ritardi, atteggiamenti sbagliati, situazioni sgradevoli: ma stiamo scherzando? Che cosa stiamo qui a fare? Ma grazie comunque per quanto dato alla squadra. In particolare a Rabiot che ha contribuito alla qualificazione".

