Milan, Benatia: 'Ho discusso con Allegri'. Sulla rissa Rabiot con Rowe ...

Medhi Benatia, ex giocatore della nostra Serie A, ha parlato a 'Il Corriere dello Sport' svelando retroscena interessanti che interessano anche al Milan. Il direttore sportivo del Marsiglia rivela un retroscena su Fonseca, ex allenatore rossonero: "Era tutto fatto, c’era l’accordo, poi a maggio 2024, dopo che perdemmo a Bergamo con l’Atalanta, chiamò e ci disse che non se ne faceva nulla. Il 13 giugno era l’allenatore del Milan". L'ex giocatore della Juventus ricorda anche Allegri: "Gli voglio bene, ci rispettiamo, grande allenatore, perfetto per il Milan. Abbiamo discusso in passato, non lo nego. Paratici fu chiaro con me, lui meno. Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci. E sapete come andò? Cinque partite, zero presenze per Benatia".