Marsiglia, Benatia: “Bennacer aveva perso la stima del Milan. Lui voleva …”

Medhi Benatia , direttore sportivo del Marsiglia , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'L'Équipe', nella sua edizione online, soffermandosi in modo particolare sull'acquisto di Ismael Bennacer dal Milan . L'ex difensore ha spiegato come l'algerino avesse perso la stima del club rossonero e avrebbe voluto essere trattato in modo diverso, il che lo ha spinto a fare un tentativo.

Non solo, perché all'interno dell'articolo si legge come lo staff del Diavolo non fosse totalmente convinto della sua possibilità di ritornare ai livelli dei tempi migliori. Ricordiamo infatti come il mediano sia reduce da un paio di infortuni piuttosto seri che effettivamente lo hanno visto ritornare in campo con qualche difficoltà. Ecco, dunque, le sue parole.