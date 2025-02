Empoli-Milan 0-2, una partita particolare quella vinta dai rossoneri ieri sera. La squadra di Sergio Conceicao ha fatto molta fatica nel primo tempo, mentre è salita nettamente di gioco e qualità nel secondo tempo, grazie ai cambi fatti all'intervallo. Nella ripresa, infatti, il Milan ha giocato con un 4-2-4 con Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic in attacco, ma la partita sarebbe potuta cambiare dopo il rosso a Fikayo Tomori se non fosse che Kyle Walker si è preso in mano il reparto ed è stato fondamentale quanto gli attaccanti. Il terzino è stato determinante per la vittoria del Diavolo. Ecco le pagelle dell'inglese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA