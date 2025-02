Empoli-Milan, Walker: “Pioggia e brutto tempo? Abituato all’Inghilterra!”

"In campo con il brutto tempo? Siamo giocatori professionisti, è qualcosa che dobbiamo fare. È un giorno normale per me, sono abituato alla pioggia in Inghilterra. L'inserimento procede bene, dentro e fuori dal campo: questo gruppo è fantastico. Ho fatto il rito di iniziazione ieri sera, era qualcosa a cui non ero abituato, ma c'è già la giusta alchimia all'interno del gruppo". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Empoli-Milan in diretta tv o streaming >>>