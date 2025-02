"Finisce con una vittoria confortante per il Milan a Empoli". Così Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha commentato Empoli-Milan 0-2 sul canale 'YouTube' di 'QSVS'. Ecco il parere del giornalista: "Il protagonista è stato Santiago Gimenez perché ha cambiato la partita, anche in maniera un po' sporca . Si è inventato la classifica provocazione dell'attaccante sudamericano. Ogni tanto servono questo tipo di attaccanti, cattivi , che usano qualche colpo basso sul difensore. Gimenez ha avuto questo istinto di provocare l'avversario facendolo espellere. È stata una furbizia, ma che ha ridato al Milan la fiducia . Poi ha fatto il gol da vero centravanti. Ha un bel sinistro che non è poco e ha la cattiveria che serviva al Milan in quel ruolo. Il centravanti cattivo conta in tutte le competizioni".

Milan, Ravezzani: "Gimenez, ecco la punta! Tomori, follia. La stagione si gioca su..."

Poi Ravezzani continua parlando anche dei lati più negativi: "La formazione iniziale è stata incomprensibile da parte di Conceicao, che ha rinunciato troppo alla qualità. È stato un errore lasciare in panchina sia Leao che Pulisic. La partita è cambiata con la qualità. Nessuno ha una qualità così in Serie A in attacco come Felix, Leao e Pulisic dietro la punta. Il Milan può reggere questa qualità contro grandi squadre? Qui la risposta arriverà da Conceicao. Da qui si gioca la stagione del Milan e dal lavoro che vorrà fare Leao in copertura. Follia totale di Tomori che ha lasciato in dieci il Milan con un fallo folle. Pavlovic che grande qualità, ma fa qualche errore. Forse servirà un vero investimento in difesa in estate".