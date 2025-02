Milan, Ravezzani: “Con Felix un problema risolto!”. Poi i dubbi su Bondo

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno vissuto una rivoluzione in questa sessione invernale. Cinque colpi in entrata che vanno a ribaltare la rosa di Sergio Conceicao. C'è poco tempo per il portoghese per integrare tutti visto che domani si va subito in campo: in programma i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha pubblicato su X il pensiero sul mercato del Milan. Felix, Bondo, Gimenez e non solo. Ecco il suo pensiero.