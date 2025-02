Milan, Sottil il colpo last minute: ecco il paragone con Chukwueze

Milan, Sottil al posto di Okafor. Questa è stata l'ultima mossa del calciomercato rossonero. Un ultimo giorno folle quello dei rossoneri che hanno chiuso tantissime operazioni tra entrate e uscite. Non solo Joao Felix, anche Riccardo Sottil per l'attacco di Conceicao. L'esterno italiano è perlopiù un'ala sinistra, per questo sulla carta prende il posto di Okafor come vice Leao. A destra, invece, potrebbe anche giocare Joao Felix (che può svariare su tutto il fronte offensivo). Sicuramente il mercato rossonero ha rinforzato la panchina del Milan e le alternative offensive anche a gara in corso. Dall'altro lato, invece, Chukwueze dovrebbe essere il sostituto di Pulisic, anche se il nigeriano potrebbe ancora partire, visto che alcuni mercati sono ancora aperti. Sottil potrebbe anche prendere il posto di Samu nelle gerarchie. Per questo è interessante fare un paragone tra Sottil e Chukwueze in base ai numeri stagionali.