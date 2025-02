Di piede destro, Sottil ha segnato però l'unico gol in campionato, in Juventus-Fiorentina 2-2, con un tiro al volo di sinistro. Gesto bellissimo e dimostrazione di gran tecnica individuale. Nel Milan potrà giostrare su ambedue le fasce, anche a destra come cambio per Christian Pulisic. E Samuel Chukwueze, tentato fino all'ultimo dal Fulham, dovrà risalire nelle gerarchie dell'allenatore.