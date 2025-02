Joao Felix e la nuova sfida al Milan: Conceicao crede nella rinascita

L'avventura al Chelsea — La sua parentesi al Chelsea non è stata migliore, passando attraverso due allenatori, Graham Potter e Frank Lampard, senza trovare una sua collocazione ideale. Dopo un inizio interessante, è finito per essere marginalizzato, con prestazioni altalenanti e pochi minuti sul campo. Persino in nazionale, con il Portogallo, ha faticato a ritagliarsi un ruolo di protagonista, con pochi scampoli di partita a sua disposizione.

Tuttavia, ora Joao Felix ha una nuova chance al Milan, e questa volta potrebbe essere diversa. A dargli fiducia, infatti, c'è Sergio Conceicao, suo ex compagno al Benfica e ora allenatore dei rossoneri, che lo conosce bene. La stima reciproca tra i due potrebbe essere la chiave per risollevare le sorti di un talento che, finora, ha deluso le aspettative. La sfida non è facile, ma Conceicaoo ha già dimostrato di saper lavorare con giocatori complessi, capaci di esprimere il loro potenziale solo quando circondati da un ambiente che sa gestire la loro psicologia e le loro caratteristiche.

Il Milan: luogo perfetto per rinascere — Felix ha bisogno di fiducia, ma anche di una nuova visione del gioco. La sua versatilità può tornare utile al Milan, che lo impiegherà in un 4-2-3-1 dove potrà agire da trequartista o anche da seconda punta, accanto a Santiago Gimenez. A differenza degli altri club in cui è stato, al Milan Joao potrà lavorare con più serenità , lontano dalle pressioni e dai drammi che hanno segnato la sua carriera fino ad oggi. Il talento, infatti, non è mai stato un problema: la sua questione è sempre stata mentale, ovvero riuscire a esprimere al massimo le sue qualità .

Con il Milan che affronta un periodo di partite ravvicinate e la necessità di rinnovare l'attacco, Joao Felix potrebbe finalmente ritrovare quel sorriso che raramente è stato capace di sfoggiare in carriera. Ora, più che mai, è il momento di riscrivere la sua storia, magari con l'aiuto di Conceicao, che ha creduto in lui fin da quando era un giovane talento al Benfica.