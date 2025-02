Calciomercato, il Milan aveva provato a bloccare Krstovic: cosa è successo

Calciomercato Milan - Tentativo all'ultimo giorno per Krstovic

Come ricordato, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, nelle ultime, frenetiche e convulse ore di trattative, il Diavolo ha provato anche a piazzare già un colpo di calciomercato per l'estate. I rossoneri, infatti, hanno provato a bloccare Nikola Krstovic. Per il centravanti classe 2000, autore finora in stagione di 8 gol e 3 assist in 24 partite tra Serie A e Coppa Italia con il Lecce, il Milan ha offerto ai salentini ben 20 milioni di euro più 5 di bonus.