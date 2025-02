Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul proprio account 'X', in merito al derby tra Milan e Inter, terminato sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Tijjani Reijnders e Stefan de Vrij. Il direttore di 'TeleLombardia' ha fatto notare come i nerazzurri avrebbero dovuto vincere questo match contro un avversario in difficoltà in tutti i sensi.