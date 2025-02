Pagelle Derby Milan Inter 1-1: enormi Pavlovic e Fikayo Tomori

PAGELLE DERBY MILAN-INTER - Quando si parla di Derby si parla di una partita da affrontare al massimo delle proprie possibilità e il Milan oggi non ci è arrivato proprio nel migliore dei modi. Tuttavia, c'è da dire che i rossoneri scendono in campo concentrati, carichi e con la mentalità giusta. Concedono poco nel primo tempo, se non due azioni che portano a un gol in fuorigioco dei nerazzurri. Per il resto la difesa vince i duelli e Lautaro Martinez spara a salve. La prima frazione, addirittura vede i rossoneri chiudere in vantaggio, grazie al gol di Reijnders, che già prima aveva messo in difficoltà Sommer: vantaggio meritato a fine primo tempo. Nel secondo tempo c'è ovviamente da soffrire e si soffre. I nerazzurri attaccano a spron battuto e creano tanto. Ancora un gol annullato, tre pali e una buona dose di fortuna per il Milan, che però ci mette l'anima. Il pareggio, purtroppo, arriva nel momento peggiore: proprio all'ultimo minuto. Non si può dire che non sia giusto per quanto creato, ma l'anima meritava di più.