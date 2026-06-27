C'e un momento in cui le parole lasciano spazio ai fatti, e i progetti si trasformano in ambizione. Per il Milan di Cardinale, questo momento coincide con l'acquisto di Goncalo Ramos. Con ben 70 milioni sul piatto, il Milan ha strappato al PSG l'attaccante classe 2001, regalando alla squadra una nuova pedina, aggiornando però i libri di storia.

Milan, il colpo Ramos è il più oneroso della storia

Il fattore Portogallo

Ramos

Leao

Rui Costa

Andrè Silva

Molto più di un investimento

Ramos, quindi, diventa il colpo più oneroso della storia rossonera, una mossa che rompe i vecchi tabù legati al rigore finanziario in casa rossonera. Con questa operazione,si siede sul trono degli acquisti più costosi di sempre in via Aldo Rossi, superando(49,5 milioni di euro) e la leggenda(41,22 milioni).C'è un filo rosso che lega gli investimenti rossoneri. Con l'arrivo del bomber, la top10 degli acquisti più cari di sempre del Milan si tinge di rossonere. Sono ben quattro i portoghese che occupano le posizioni alte di questa ipotetica classifica:Perchè spendere così tanto, e perchè proprio adesso? La risposta sta nel progetto RedBird. Ramos è un attaccante moderno: sa legare il gioco, attacca in profondità e possiede quel cinismo che al Milan è mancato soprattutto nell'ultima parte di stagione., infatti, ha capito che, per restare nell'élite del calcio mondiale, il talento va comprato a prezzo di listino, senza aspettare l'occasione a parametro zero.