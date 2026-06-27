Con i suoi 70 milioni di euro, Ramo diventa l'acquisto più oneroso della storia del Milan: ecco la speciale classifica
Milan, Cardinale lascia l'hotel a Milano: pronto a volare per Vienna | PM
C'e un momento in cui le parole lasciano spazio ai fatti, e i progetti si trasformano in ambizione. Per il Milan di Cardinale, questo momento coincide con l'acquisto di Goncalo Ramos. Con ben 70 milioni sul piatto, il Milan ha strappato al PSG l'attaccante classe 2001, regalando alla squadra una nuova pedina, aggiornando però i libri di storia.
Milan, il colpo Ramos è il più oneroso della storiaRamos, quindi, diventa il colpo più oneroso della storia rossonera, una mossa che rompe i vecchi tabù legati al rigore finanziario in casa rossonera. Con questa operazione, Ramos si siede sul trono degli acquisti più costosi di sempre in via Aldo Rossi, superando Rafael Leao (49,5 milioni di euro) e la leggenda Rui Costa (41,22 milioni).
Il fattore PortogalloC'è un filo rosso che lega gli investimenti rossoneri. Con l'arrivo del bomber, la top10 degli acquisti più cari di sempre del Milan si tinge di rossonere. Sono ben quattro i portoghese che occupano le posizioni alte di questa ipotetica classifica:
- Ramos
- Leao
- Rui Costa
- Andrè Silva
Molto più di un investimentoPerchè spendere così tanto, e perchè proprio adesso? La risposta sta nel progetto RedBird. Ramos è un attaccante moderno: sa legare il gioco, attacca in profondità e possiede quel cinismo che al Milan è mancato soprattutto nell'ultima parte di stagione. Cardinale, infatti, ha capito che, per restare nell'élite del calcio mondiale, il talento va comprato a prezzo di listino, senza aspettare l'occasione a parametro zero.
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