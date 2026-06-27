Il calciomercato del Milan si accede con un vero e proprio ruggito che fa tremare tutta l'Europa intera. Niente attese o telenovele: Gerry Cardinale ha deciso di spaccare il tavolo delle trattative, rompendo ufficialmente gli indugi per regalare a Ruben Amorim il colpo più costoso della storia rossonera: il Milan avrebbe chiuso l'arrivo di Goncalo Ramos, attaccante del PSG.

Calciomercato Milan, in arrivo Goncalo Ramos

Come riferito al Corriere dello Sport, si tratta di una dimostrazione di forza davvero spaventosa da parte della proprietà americana, che mette sul tavolo ben 65 milioni più 5 di bonus, una cifra mai tirata fuori in via Aldo Rossi. L'attaccante portoghese, impegnato con il Mondiale, ha già blindato quello che sarà il suo futuro: visite mediche lampo nele firma di cinque anni sul contratto.

Il calciatore, infatti, arriva a Milano da Campione d'Europa in carica, mai con comunque molta fame: al PSG e alla vetrina Champions ha preferito comunque il Milan, senza pensare troppo alla questione Champions League. A San Siro, infatti, sarà il punto di riferimento della squadra.

Dietro le quinte, però, c'è stata la tessitura di Jorge Mendes, agente del giocatore, tenendo attiva la linea telefonica con Amorim. L'Ex tecnico del Manchester United, infatti, considera il connazionale la punta perfetta. Il calciatore sbarcherà a Milano a 25 anni, ma con una bacheca già molto interessante: 12 titoli vinti, comprese 2 Champions League. Nel corso dell'ultima stagione, inoltre, ha segnato ben 12 volte in circa 45 presenze.

Come Amorim cambia il Milan col portoghese

Il '9' di manovra e pressione: Nel calcio di Amorim, l'attaccante non deve solo fare gol, ma deve essere il primo difensore. Ramos è un maestro del pressing alto. Al PSG era chiuso da un sistema che privilegiava le stelle individuale, nel Milan invece sarà il perno attorno a cui ruoteranno gli esterni.

Nel calcio di Amorim, l'attaccante non deve solo fare gol, ma deve essere il primo difensore. Ramos è un maestro del pressing alto. Al PSG era chiuso da un sistema che privilegiava le stelle individuale, nel Milan invece sarà il perno attorno a cui ruoteranno gli esterni. Compatibilità: La stessa nazionalità tra allenatore e calciatore non è un dettaglio che passa inosservato. Il tutto abbatterà le barriere linguistiche, velocizzando l 'apprendimento.

L'investimento gigante della dirigenza non è solo una dimostrazione economica, ma risponde all'esigenza dell' allenatore: