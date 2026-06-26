Il Milan ha chiuso il primo colpo di mercato del nuovo corso. I rossoneri hanno definito l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris-Saint Germain per 74 milioni di euro più bonus. Una cifra record per il la società rossonera, che supera di gran lunga i 49 milioni spesi per Leao nel 2019 e rende l'attaccante portoghese l'acquisto più oneroso nella storia del club (qui i dettagli sull'impatto economico). A fornire ulteriori dettagli sulla trattativa ci ha pensato Gianluca Di Marzio.

Milan, le ultime su Gonçalo Ramos da Gianluca di Marzio

“Si tratta di una richiesta esplicita di Amorim. È un suo vero marchio di fabbrica, lo conosce benissimo fin dai tempi del campionato portoghese. Il Milan lo aveva già cercato l'anno scorso proprio negli ultimi giorni di mercato. Era un profilo presente anche nella lista di Tare e Allegri, quindi probabilmente i primi contatti erano partiti già all'epoca. Per convincerlo, il Milan ha fatto leva sulla sua voglia di essere protagonista e di giocare con continuità. In più c'è il timbro decisivo di Cardinale, che oggi era presente a Casa Milan per chiudere definitivamente anche l'affare Gonçalo Ramos”.

Milan, i numeri di Gonçalo Ramos

12 gol segnati

2 assist

1704 minuti giocati

1 gol ogni 142 minuti

Intervenuto in diretta a 'Calciomercato L'Originale',ha spiegato come l'affaresia stato condotto in prima persona da. L'esperto di mercato ha anche svelato che l'attaccante portoghese era una richiesta esplicita del nuovo tecnicoAcquistato dalnell'estate del 2023 per 65 milioni di euro,non è mai riuscito a imporsi come titolare al. Nonostante ciò, il suo rendimento con il club francese resta più che positivo:

Nelle tre stagioni disputate a Parigi, Gonçalo Ramos ha conquistato 12 trofei, tra cui due Champions League consecutive negli ultimi due anni. Nel 3-4-2-1 di Amorim, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo anche al Benfica, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.