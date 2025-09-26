Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Filippo Galli ha parlato della partita tra Milan e Napoli in programma a San Siro questa domenica sera. Ecco le parole dell'ex rossonero a 'Radio Dance City4You'
L'ex giocatore rossonero Filippo Galli ha parlato della partita imminente tra Milan e Napoli: "Sarà una partita difficile, complessa, da affrontare. Il Milan arriva da un momento molto positivo per risultati, ma anche, e soprattutto, per le prestazioni", queste le sue parole a 'Radio Dance City4You'.

Milan-Napoli, il pensiero di Filippo Galli

Galli continua la sua analisi: "Sia nella partita di campionato di Udine sia in quella di Coppa Italia contro il Lecce, è vero che il Lecce è rimasto presto in dieci, ha dimostrato di avere autorevolezza in campo, di riuscire a sviluppare gioco e a essere dominante".

Cosa potrebbe cambiare contro i partenopei guidati da Conte? "Contro il Napoli sarà diverso, ma sarà importante che il Milan tenga il pallino del gioco il più possibile. Sappiamo quanto possa essere pericoloso il Napoli, con tutte le sue individualità. Sarà una partita davvero interessante, finalmente si torna a giocare per il vertice della classifica", chiude Galli.

