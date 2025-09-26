Filippo Galli ha parlato della partita tra Milan e Napoli in programma a San Siro questa domenica sera. Ecco le parole dell'ex rossonero a 'Radio Dance City4You'

L'ex giocatore rossonero Filippo Galli ha parlato della partita imminente tra Milan e Napoli : "Sarà una partita difficile, complessa, da affrontare. Il Milan arriva da un momento molto positivo per risultati, ma anche, e soprattutto, per le prestazioni", queste le sue parole a 'Radio Dance City4You'.

Milan-Napoli, il pensiero di Filippo Galli

Galli continua la sua analisi: "Sia nella partita di campionato di Udine sia in quella di Coppa Italia contro il Lecce, è vero che il Lecce è rimasto presto in dieci, ha dimostrato di avere autorevolezza in campo, di riuscire a sviluppare gioco e a essere dominante".