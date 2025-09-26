LEGGI ANCHE: Rabiot: “Allegri prepara tutte le partite allo stesso modo. Gol con il Napoli? 1-0 corto muso”>>>
Cosa potrebbe cambiare contro i partenopei guidati da Conte? "Contro il Napoli sarà diverso, ma sarà importante che il Milan tenga il pallino del gioco il più possibile. Sappiamo quanto possa essere pericoloso il Napoli, con tutte le sue individualità. Sarà una partita davvero interessante, finalmente si torna a giocare per il vertice della classifica", chiude Galli.
