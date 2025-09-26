Pianeta Milan
De Paola: “La chiave sarà il confronto a centrocampo. È un vero test scudetto”

Milan-Napoli sarà già un test scudetto? Secondo Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio, sì. Ecco che cosa ha detto sul big match di Serie A
Si avvicina la quinta giornata di Serie A. Il programma prevede due big matches: Juventus-Atalanta e, soprattutto, Milan-Napoli. Quest'ultimo scontro è il più atteso dell'intera giornata. L'ottima forma mostrata recentemente da entrambe le squadre crea parecchia curiosità tra gli appassionati. Ma sarà già una partita decisiva per lo Scudetto? Ecco che cosa ne pensa Paolo De Paola, intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio'.

Quale sarà la chiave di questa partita? "Il confronto a centrocampo. Ma faccio un nome: Spinazzola. Potrebbe incidere per il Napoli. E poi forse Saelemaekers".

Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce? "La prima. McTominay cerca di fare sempre il tuttofare ma mi sembra che sia frenato da De Bruyne. Avere tutta quella qualità ok ma non danno l'idea di strapotere come c'era lo scorso anno solo con McTominay. De Bruyne deve ancora sciogliersi un po'. Ripeto: per tutte e due arriva un primo avversario serio. E' un vero test Scudetto".

