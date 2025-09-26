Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce? "La prima. McTominay cerca di fare sempre il tuttofare ma mi sembra che sia frenato da De Bruyne. Avere tutta quella qualità ok ma non danno l'idea di strapotere come c'era lo scorso anno solo con McTominay. De Bruyne deve ancora sciogliersi un po'. Ripeto: per tutte e due arriva un primo avversario serio. E' un vero test Scudetto".