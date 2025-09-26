Meglio Allegri o meglio Conte? Questa è la domanda che spesso si sente in questi ultimi giorni. In vista, infatti, c'è la sfida tra i due. Domenica sera a San Siro andrà in scena Milan-Napoli, match valido per la quinta giornata di Serie A. I due grandi allenatori torneranno a sfidarsi a distanza di 12 anni dall'ultima volta (Juventus-Milan 3-2, 6 ottobre 2012). Se si potesse sceglierne uno, chi si prenderebbe? Massimo Orlando ha risposto a questo interrogativo durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio.
INTERVISTE
Orlando: “Da quando allena Conte non sbaglia un anno”
Pensando a Milan-Napoli inevitabilmente si pensa al confronto tra Allegri e Conte. Orlando ne ha parlato sulle frequenze di TMW Radio
Meglio Allegri o Conte? La scelta di Orlando—
Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi? "Mi prendo Conte, perché è da quando allena che non sbaglia mai un anno. Anche nelle partite difficili, quelle in casa con le piccole, porta sempre a casa il risultato. Ha la squadra più forte. Allegri sta facendo qualcosa di diverso, Modric ha portato qualità e mentalità che ha trasmesso a tutti, ma preferisco Conte".
