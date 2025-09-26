Milan-Napoli sarà anche una sfida tra due ottimi reparti di centrocampo. Per entrambe le squadre la mediana è il principale punto di forza. Giocatori del calibro di Modric, Rabiot, De Bruyne e McTominay possono risultare decisivi. Quest'ultimo, però, non ha iniziato la stagione come aveva finito la scorsa. Lo ha fatto notare Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio' nel corso del programma 'Maracanà'. Ecco le sue parole sui due reparti di centrocampo e sullo stato di forma dello scozzese (MVP della scorsa Serie A).